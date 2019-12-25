وكيل ميتسوبيشي يعلن عن تخفيضات تصل إلى 15 ألف جنيه على "إكلبس" و"إكسبندر"

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، خصماً يصل إلى 15 ألف جنيه على أسعار طرازي "إكليبس" و"إكسبندر".

وتتراوح الخصومات الجديدة وفقاً لأحد موزعي "ميتسوبيشي"، بين 10 إلى 15 ألف جنيه، على موديلات

2019، ومن المنتظر أن يرسل وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية، اليوم لشبكة الموزعين، قائمة بالأسعار الجديدة بعد الخصم.

وبحسب أحدث قائمة سعرية لـ"دايموند"، فإن أسعار ميتسوبيشي إكليبس تبدأ من 400

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Basic

F/O

H/L

Sport

T/L

ألف جنيه للفئة الأولى، و440 ألف للفئة الثانية، و470 ألف جنيه للفئة الثالثة، و505 ألف جنيه للفئة الرابعة، و535 ألف جنيه لأعلى فئة

أما ميتشوبيشي إكسبندر، فتتوافر بفئتين من التجهيزات، الأولى A/T F/O، وسعرها 370 ألف جنيه، والثانية A/T H/L، وسعرها 395 ألف جنيه.