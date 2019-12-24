“بالفيديو” اصطدام باخرتين سياحيتين ببعض في سواحل المكسيك

الخليج ٣٦٥ نت – اصطدمت باخرتان سياحيتان ببعض في سواحل المكسيك يوم الجمعة مع ظهور فيديو للحادث العنيف ولحظة تهشم نوافذ باخرة Glory، كما بإمكاننا سماع أصوات الناس أثناء صياحهم وانذهالهم من عنف الصدمة.

وقد شارك بعض الركاب تجاربهم أثناء الاصطدام، مع تصريح جوردان موزيلي أنه كان يتناول الإفطار عندما شعر بالصدمة وميل الباخرة لجانبها ثم عودتها مجددا، ليسمع بعدها صوت القبطان مصرحا أن باخرة أخرى اصطدمت بهم بسبب الرياح العاصفة وظروف المحيط العنيفة.

راكب آخر، كريسشان واكسي صرح أنه كان في مقصورته أسفل سطح الباخرة وقت الاصطدام، مردفا أن المياه وقتها كانت عاصفة لذا لم يفكر كثيرا في أهمية الحادث وظن أنها مجرد موجة هائلة اصطدمت بالباخرة.

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راكبة أخرى صرحت أنها كانت في قاعة الطعام وقتها وفوجئت بتقوس الجدران للداخل وتهشم النوافذ.. وقد صرحت الشركة المالكة للباخرات أنها في مرحلة تقييم الأضرار وطلبت من الضيوف الاستمتاع بوقتهم على الشاطئ المكسيكي للوقت الحالي.