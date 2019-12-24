فورد تستدعي 600 ألف سيارة لمشكلة في المكابح

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت فورد استدعائين منفصلين لموديلات فيوجن وF-150 وميركوري ميلان ولينكون MKZ في أمريكا الشمالية.

الاستدعاء الأول يشمل أكثر من 600,000 سيارة فيوجن وميلان وMKZ موديلات 2006-2010 بسبب عطل في صمام داخل وحدة التحكم الهيدروليكي، ما قد يؤثر على وظيفة المكابح بشكل خطر.

فورد بالفعل تلقت تقارير عن 15 حادث وإصابتين مرتبطتين بهذا العطل تحديدا.. وبالنسبة للاستدعاء الثاني فيشمل 33 سيارة F-150 موديل 2020 في الولايات المتحدة و51 سيارة في كندا.

هو استدعاء محدود بسبب مشكلة في تركيبة المنطقة التي يتم تثبيت الإطار الاحتياطي بها، ما قد يؤدي لانفصال الإطار وفقدان ضغط الهواء، مع عدم تسجيل أي حوادث مرتبطة بهذه المشكلة حتى الآن.