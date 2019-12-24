هيونداي بيك اب2021 تظهر مجدداً أثناء اختبارها

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية جديدة لهيونداي سانتاكروز بيك اب أثناء اختبارها في المراحل الأولى، وهو واضح من المصابيح الخلفية المؤقتة هنا.
وقد أكد رئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي في كوريا الجنوبية أن الموديل الإنتاجي سيتمتع بتصميم “متميز وأكثر حضورا” من تصميم سانتاكروز الاختبارية التي أثارت إعجاب النقاد وقت تدشينها بالفعل.
وقد أشارت تقارير أن البيك اب الجديدة قد تأتي بمحرك 2.5 لتر مع خيار هجين وأربعة أبواب للمقصورة وشاسيه موحد، وستستهدف هيونداي فئة الشباب ومواليد التسعينات بشكل خاص، واصفا إيهم “بالجيل الجديد من المشترين”.
من المتوقع إنتاج سانتاكروز بيك اب الجديدة في مصنع الشركة في ولاية الاباما الأمريكية مع قيام هيونداي حاليا بتحديث المصنع وخطوط الإنتاج، وهو نفس المصنع الذي سينتج الجيل القادم من توسان في 2020.
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