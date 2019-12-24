الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس الوفاق لتأجير السيارات مطلع القرن 21 وأصبحت إحدى أشهر شركات تأجير السيارات في السعودية طيلة عقدين من الزمن، فتوسعت لتضم 80 فرع بها أسطول من السيارات المتنقلة، إلى جانب شراكتها مع شركة يوروبكار العالمية كي تتيح لعملائها تأجير السيارة في أكثر من 140 دول حول العالم، ولكن ما الذي توفره على نفسك عند تأجير سيارة من الوفاق؟

نظراً لما تتمتع به الوفاق من قاعدة عملاء كبرى في كافة أرجاء المملكة، فمن المؤكد أن تأجير سيارة منها يضمن لك أن تكون مرتاح البال أثناء القيادة على مختلف الطرقات، حيث أنك ستوفر الكثير من تكاليف التأمين والصيانة والفحوصات الدورية لدى الوكالات، في حالة شراء سيارة بدلاً من التأجير، أو حتى في حالة التأجير من الشركات الأصغر التي لا تستطيع تقديم نفس مستوى الخدمة العالية بالصيانة والتأمين.

توفر الوفاق لتأجير السيارات خدمة الصيانة المتنقلة لكافة عملائها في المملكة،حيث تتكون هذه الخدمة من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق الوفاق كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بأمان تام دون أي تأخير أو تعطل، وذلك على عكس ما يحدث في حالة قيادة سيارة مملوكة للسائق أو مؤجرة من شركة أخرى لا توفر الخدمة ذاتها.

Advertisements

هذا وإضافة إلى ذلك، تقدم الوفاق الخيار لإضافة الزوجة والأولاد إلى حساب المستأجر لديها كي يتمتع أفراد عائلته بنفس مميزاته، على عكس الشركات الأخرى التي قد لا تقدم تسهيلات للمستأجرين ذوي العائلات بشكل يجعل عملية التأجير صعبة، وهو ما يعني أن العائلات قادرة على مشاركة الأميال سوياً بشكل بسيط وسهل يمكن أن يوفر الكثير من النفقات، خاصة عند المقارنة مع تكلفة شراء أكثر من سيارة لمختلف أفراد العائلة ودفع أقساطهم الشهرية لعدة أعوام، بجانب تكاليف الصيانة والتأمين المرتفعة، لتكون الوفاق بكل تأكيد هي أفضل اختيار لمختلف العائلات.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:

قوقل بلاي – آبل ستور