نصائح الخبراء الألمان في تشغيل السيارة بمساعدة بطارية خارجية

الخليج ٣٦٥ نت – مع قدوم فصل الشتاء تظهر في بعض السيارات مشكلة عدم دوران المحرك في الصباح، نظراً لأن البرودة الشديدة تؤثر بالسلب على كفاءة بطارية السيارة، في هذه الحالة يضطر قائد السيارة إلى الاستعانة ببطارية خارجية لإدارة المحرك.

هذه العملية تعد من أخطر الأمور وأكثرها تهديداً لسيارتك التي تحتاج بطاريتها إلى شحن، والسيارة المساعدة أيضاً، في حالة عدم الدراية الكافية بكيفية توصيل الكابلات بين السيارتين.

ولقد حذر خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني من التوصيل الخاطئ للكابلات بين السيارتين أثناء المساعدة على بدء الدوران، لأنه يشكل خطورة كبيرة على إلكترونيات وأجهزة السيارة الأخرى.

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وأوضح الخبراء الألمان، أن السيارات الحديثة أصبحت تعتمد على تقنيات ومستشعرات ووحدات تحكم متقدمة حساسة جداً، وأن أقل خطأ في توصيل الكابلات قد يسبب مشكلة كبيرة لها.



وأكد الخبراء على أن الأكثر أهمية هو اتباع الترتيب الصحيح لعملية توصيل الكابلات وأماكن وضع المشابك الطرفية، والتي تختلف من سيارة لأخرى.

وأضافوا أن الطريقة الصحيحة لتوصيل الكابلات، هي عبر اتباع الخطوات التالية:

1- توصيل الكابل الأحمر بالقطب الموجب بالبطارية المانحة أولا، وبعدها بالقطب الموجب للبطارية الفارغة.

2- توصيل الكابل الأسود بالقطب السالب للبطارية المانحة، ثم توصيله بكتلة المحرك للسيارة المعطلة، كما يجب الحرص على عدم تلامس الكابلات مع مكونات تتحرك مثل السيور.

3- ثم قم بتشغيل المحرك، مع ضرورة الحفاظ على الاتصال لبضع دقائق بعد نجاح دوران المحرك مرة أخرى.

4- قبل فصل المشابك يفضل تشغيل الضوء وتدفئة النوافذ الخلفية تفاديا لحدوث فرط في الجهد، وهو ما يضر بالمكونات الإلكترونية في السيارة.