عرض نهاية العام من المجدوعي للسيارات على جينيسيس G80 موديل 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة المجدوعي للسيارات، ولا تفوتك عروض سيارات جينيسيس G80، اشترِ الفخامة والأناقة، فأنت تستحقها! السيارة المشمولة في العرض: جينيسيس G80 موديل 2019: السعر النقدي ابتداء 134,900 ريال

أو بقسط شهري ابتداء من 2599 ريال مزايا العرض: الشروط والأحكام: صورة العرض:

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