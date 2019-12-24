نظرة على تجربة قيادة نيسان صني 2021

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت نيسان صني على إعادة تصميم بالكامل لموديل 2021 بتصميم أكثر عصرية لجذب المشترين لأسباب أخرى غير سعرها المنخفض، وبعد تدشينها في السعودية وقرب وصولها إلى الوكالات، دعونا نلقي نظرة على تجربة قيادتها التي تمت مؤخراً في الولايات المتحدة تحت اسم فيرسا.

ما الجديد بموديل 2021؟

تمت إعادة تصميم صني بالكامل حيث أصبحت الآن تتميز بواجهة أمامية أكثر أناقة، وجودة داخلية أعلى ومزايا أمان وراحة قياسية ومحرك أكثر قوة، وأكبر التحسينات في صني هي الجودة الداخلية، حيث تم استبدال التصميم الداخلي القديم بمقصورة أقل اتساعاً وفي حين أنها تحصل على أجزاء بلاستيكية قاسية إلا أنها مناسبة لهذه الفئة السعرية، وتزداد الزخارف في الإصدارات الأعلى.

وكما هو الحال مع الموديل السابق، فقد حصلت صني الجديدة على نظام ترفيهي قياسي بشاشة 7 بوصة سهل الاستخدام، كما أنه محاط بأزرار مريحة ومقابض من أجل ضبط الصوت، ويدعم اتصال بلوتوث وusb بشكل قياسي أيضاً، في حين يدعم إصداري SV وSR كل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تحتويان على شاشة قياس 7 بوصة مدمجة في أجهزة القياس.

أبعاد نيسان صني 2021

نمت صني 2021 في الخارج لكنها انكمشت قليلاً من الداخل، حيث زاد طولها الإجمالي بمقدار 4 سم مع قاعدة عجلات أطول بمقدار 1.8 سم، لكن طولها أقل بمقدار 5.8 سم، ومن الداخل، حصلت المقاعد الامامية على 6.8 سم إضافية من مساحة الأرجل وأكثر من 2.5 سم من مساحة الكتف، مما يشعرك بأنها واسعة، والمقاعد نسها مريحة وناعمة.

وفي المقاعد الخلفية، نمت المساحة المخصصة للكتف بحوالي 5 سم في حين تقلصت مساحة الأرجل بمقدار 15 سم، ولكن الجدير بالذكر أن مساحة الأرجل في السابق كانت كبيرة للغاية، والآن أصبحت متوسطة، حيث يمكن لشخص بطول 180 سم الجلوس بشكل مريح في الخلف حتى في الرحلات الطويلة، وليس هناك نقصان في مساحة الرأس، أما بالنسبة لمساحة الشحن، فقد أصبحت 425 لتر، مثل بعض سيارات السيدان متوسطة الحجم.

ماذا عن استهلاك الوقود في صني الجديدة؟

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تتوفر صني 2021 بمحرك واحد سعة 1.6 لتر بقوة 122 حصان و154 نيوتن.متر من عزم الدوران، بزيادة قدرها 13 حصان و9 نيوتن.متر من عزم الدوران عن الطراز السابق، ويمكن إقران المحرك بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو CVT، وكلاهما يرسل القوة إلى العجلات الامامية فقط، ويتوفر ناقل الحركة اليدوي في الإصدار الأساسي فقط، أما بالنسبة لكفاءة استهلاك الوقود فتبلغ في المدينة 7.35 لتر لكل 100 كم، وفي الطرق السريعة 5.88 لتر لكل 100 كلم، و6.72 لتر لكل 100 كلم من القيادة المختلطة، وهي أفضل من نيسان كيكس وأفضل بقليل من هيونداي أكسنت وكيا ريو.

سعر نيسان صني 2020

يبدأ السعر في الولايات المتحدة من 15,625 دولار (58,600 ريال) لإصدار S المزود بناقل الحركة اليدوي، وبناقل حركة CVT يصبح سعر الإصدار 17,295 دولار (64,850 ريال)، في حين يبدأ سعر إصدار SV من 18,535 دولار (69,500 ريال)، وSR من 19,135 دولار (71,750 ريال).

وفي النهاية، تتميز نيسان صني 2021 بأنظمة سلامة جديدة حيث تأتي مع كبح طوارئ أوتوماتيكي أمامي وخلفي، ونظام تحذير مغادرة المسار ومصابيح أمامية أوتوماتيكية مع مساعد الشعاع العالي، كما تحصل إصدارات SV وSR على نظام تحذير المناطق العمياء، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، كما يتاح نظام التحكم التكيفي في السرعة في إصدار SR فقط.