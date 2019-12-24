كيفية قيادة السيارة بأمان عند انتشار الضباب على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – تعد قيادة السيارات في الشتاء من الأمور الخطرة خاصة مع التقلبات الجوية وموجة البرد الشديدة التي تسود منطقتنا العربية في الفترة الأخيرة.



وتعمل التقلبات الجوية في كثير من الأحيان على انتشار الضباب على الطرق، وهو ما يسبب انخفاض الرؤية بشكل كبير، الأمر الذي يعتبر من أخطر العوامل الجوية التي يمكن أن يواجهها قائد السيارة يومًا ما، حيث قد ينتج عنه وقوع الحوادث إما بالتصادم أو الخروج عن الطريق.



لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة للقيادة الآمنة في مثل هذه الأجواء:

1- مسافة آمنة

يجب مضاعفة المسافة الآمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، وذلك لإعطاء فرصة لنفسك للوقوف في الحالات الطارئة.

2- السرعة

يجب خفض السرعات بصورة كبيرة أثناء القيادة في الضباب، بحيث لا تزيد على 60 كم أو أقل حسب كثافة الضباب، حتى تتمكن من التعامل في حالات الطوارئ وإيقاف السيارة.

3- مصابيح الضباب

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تشغيل مصابيح الضباب الأمامية من الأمور الهامة التي يجب اتباعها في حال السير في الضباب، لتوفيرها رؤية جيدة في الضباب لقربها من سطح الطريق، كما يجب تشغيل مصابيح الضباب الخلفية أيضاً حتى تلفت انتباه قائدي السيارات الأخرى القادمة من الخلف إليك.

4- تراكم البخار

يتسبب برودة الطقس وكثافة الضباب في زيادة بخار الماء على زجاج السيارة وهو ما يعيق الرؤية، لذا يجب تشغيل مانع التجمد ومزيل الأبخرة قبل أن تبدأ بقيادة السيارة.

5- علامات التنبيه

يفضل تشغيل أضواء التنبيه في السيارة وذلك عن طريق الضغط على زر الانتظار، حيث أنها من أكثر الأشياء التي تلفت انتباه السيارات الأخرى إليك.

6- الركن على جانب الطريق

في حال انخفاض الرؤية بشكل كبير يجب على الفور تشغيل علامة الانتظار والوقوف على جانب الطريق في المنطقة الآمنة، أو الانتظار داخل أقرب محطة وقود، ولا تقم بإطفاء أنوار سيارتك مهما كانت الظروف حتى تلفت أنظار السيارات الموجودة على الطريق.