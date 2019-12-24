أسهل طرق إزالة الضباب من زجاج السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل هذه الأجواء الباردة، نقوم جميعنا بغلق نوافذ السيارة وتشغيل المكيف الساخن لتدفئة أجسادنا داخلها، لكن لاختلاف درجة الحرارة الكبير داخل وخارج السيارة، يتشكل الضباب على الزجاج من الداخل، ويمكن إزالة هذا الضباب بطرق مختلفة إليك أبرزها:

1-عن طريق الضغط على زر Defog ويكون هناك زر مخصص للزجاج الأمامي وآخر للزجاج الخلفي.

2-قم بتشغيل مكيف الهواء لضبط درجة الحرارة داخل السيارة لتُساوي درجة الحرارة خارجها.

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3-قم بفتح النوافذ لبضع دقائق فقط حتى تتساوى درجات الحرارة.

4-قم بتشغيل المكيف الساخن ووضع تغيير الهواء داخل السيارة، فإنه يؤدي إلى ضبط حرارة السيارة من الداخل.

5-قم بتنظيف الزجاج من الداخل بقطعة قماش.

6-إزالة المياه الساقطة على الزجاج الأمامي أو الخلفي.