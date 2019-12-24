وزير النقل يعلن عن التخطيط لإنشاء خط سكك حديدية لربط شرق المملكة بغربها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل، عن الاتفاق مع القطاع الخاص على إنشاء خط سكك حديدية لربط شرق المملكة بالقطاع الغربي.



وكشف وزير النقل خلال لقاء تلفزيوني معه، عن أن المملكة أنفقت على منظومة النقل خلال الـ10 سنوات الماضية، أكثر من 400 مليار ريال.

وأوضح الجاسر أن هذا الاستثمار الضخم في مجال النقل ساهم في توفير منظومة نقل واسعة تنمو بشكل متواصل للمملكة، حيث بلغ طول شبكة السكك الحديدية الآن نحو خمسة آلاف كيلو متر، بجانب وجود 28 مطارا، هذا بالإضافة إلى أن المملكة بدأت الآن في إنشاء مشاريع المترو والنقل العام.

وأضاف الوزير خلال اللقاء، قائلاً أن رؤية المملكة 2030 تتضمن جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، كونها مؤهلة لذلك لأنها تتميز بموقع يتوسط ثلاث قارات، بالإضافة لمنظومة النقل التي تمتلكها، ما يسهم في قيام صناعات جديدة.