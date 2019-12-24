8 نصائح لقيادة آمنة أثناء الشبورة

كتب: باسل الحلواني تشهد بعض المناطق والطرق الرئيسية في محافظات مصر، تكون شبورة مائية وعوالق حاجبة للرؤية، خلال فترتي الصباح، والساعات المتأخرة من الليل، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام تام للرؤية، ما يتطلب اتباع بعض النصائح الضرورية لتفادي الحوادث المرورية.. "سيارات الوفد"، تقدم في السطور التالية 8 نصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة "سيارات الوفد"، تقدم في السطور التالية 8 نصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة - تشغيل إضاءة الشبورة أو المصابيح العادية للسيارة - عدم القيادة بسرعات عالية والسير فى حدود ما تسمح به الرؤية - مراعاة الالتزام بالحارة المرورية - فتح جزء من نوافذ السيارة أو تشغيل التكييف الساخن لتجنب تكثف بخار الماء على الزجاج Advertisements - استعمال آلة التنبيه بشكل متقطع لتحذير الغير - تشغيل الانتظار - استعمال مساحات الزجاج الأمامي - عدم التوقف على الطريق وفي حالة الأعطال والضرورة قم بوضع السيارة في أقصى اليمين بعيداً عن نهر الطريق.

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