تعرف على أبرز مميزات هيونداي كونا هايبرد 2020

الخليج ٣٦٥ نت – استكملت هيونداي مجموعتها من السيارات الجديدة في 2020 مؤخراً بالكشف عن النسخة الهايبرد من الكروس أوفر المدمجة هيونداي كونا، والتي تأتي لإتاحة خيارات أكثر للعملاء الراغبين بالحصول على مستوى كفاءة أعلى باستهلاك الوقود، فدعونا نتعرف اليوم على أهم مميزاتها.

الخارجية

لا تختلف هيونداي كونا هايبرد 2020 عن النسخة القياسية من الكروس أوفر كثيراً، حيث تأتي مع نفس التصميم الخارجي ذو الخطوط العضلية المنحوتة مع مصابيح LED بارزة ونحيفة علوية ترتفع عن مصابيح الضباب السفلية وسقف أسود اللون مع رفارف بلاستيكية سوداء مع خيارات لجنوط 16 و18 بوصة، مع سيطرة التدعيمات البلاستيكية على الجوانب السفلية للسيارة.

الداخلية والتقنيات

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تأتي هيونداي كونا هايبرد 2020 مع صندوق أمتعة كبير بسعة 361 لتر وتصل إلى 1,143 لتر عند طي الصف الثاني من المقاعد، حيث تتمتع المقصورة بخامات عالية الجودة ومساحة رحبة لكافة الركاب بالأمام والخلف مع مقاعد مريحة، وذلك إضافة إلى شاشة لمسية واضحة مزودة بنظامي ابل كاربلاي وأندرويد أوتو، بجانب نظام صوتي فاخر من KRELL تجربة صوتية استثنائية، وخيار لشاشة عرض البيانات على الزجاج الأمامي، بجانب دعم الشحن اللاسلكي.

الأمان

تأتي كونا 2020 هايبرد مع العديد من أنظمة الأمان المتطورة والتي تشتمل على نظام التحذير من الإصطدام في المنطقة الغير مرئية (BCW)، ونظام التنبيه من التصادم الخلفي (RCCW)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام المساعدة لتفادي الاصطدام الأمامي (FCA)، ونظام المحافظة على المسار (LKA)، نظام تحذير وقوف السيارة الأمامي، وكاميرا الرؤية الخلفية.

المحركات

تأتي هيونداي كونا هايبرد 2020 الجديد بمحرك 4 سلندر 1.6 لتر GDI بقوة 103 حصان وعزم 147 نيوتن.متر، ما يتصل بمولد كهربائي قوته 43 حصان وعزم 170 نيوتن.متر متصل ببطارية 1.56 كيلوواط، لتكون القوة الإجمالية للسيارة 139 حصان وعزم 265 نيوتن.متر، مع ناقل أوتوماتيكي مزدوج الكلتش 6 سرعات.