عرض الناغي على تقسيط بي ام دبليو الفئة السابعة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات على سيارات بي ام دبليو، اغتنم الفرصة حين تأتيك فقد لا تتكرر. السيارة المشمولة في العرض: بي ام دبليو الفئة السابعة 2018 : بسعر يبدأ من 205,000 ريال

بي ام دبليو الفئة السابعة 2019 : بسعر يبدأ من 225,000 ريال مزايا العرض: خدمة BMW شاملة نفقات الصيانة لمدة ٣ سنوات

خدمة BMW شاملة نفقات التصليح لمدة ٣ سنوات الشروط والأحكام: لا تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة

الكمية محدودة

العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2019 أو حتى نفاذ الكمية

السيارة المبينة في الصورة هي لغرض التوضيح فقط وقد تختلف عن السيارات المتوفرة في صالة العرض صورة العرض:

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