تعرف على مميزات جي ايه سي جي ان6 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لنا جي ايه سي مؤخراً عن ميني فان جي ايه سي جي ان 6 التي بتصميم عصري وجذاب بمقدمة جريئة وخلفية هادئة مع مقصورة رحبة للغاية، واليوم نتعرف على أبرز مميزاتها.

تتمتع الفان بتصميم صندوقي وعصري في الوقت نفسه، وهو ما يسمح بالحصول على مقصورة داخلية رحبة للغاية مع شكل خارجي يتمتع بطابع راقي وفاخر.

تأتي السيارة بأبعاد 4780 مم من حيث الطول، والعرض 1860 مم والارتفاع 1730 مم، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2810مم، وتترجم هذه الأبعاد إلى مساحة داخلية فسيحة في المقصورة.

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وبالدخول إلى المقصورة، ستلمس الرُّقي في كل تفاصيل جي ايه سي جي ان 6، والتي تتضح بشكل جلي في الحزمة المميزة من المواصفات التكنولوجية العالية ووسائل الراحة للسائق والركاب.

هذا وتستمد الميني فان قوتها عبر محرك سعة 1.5 لتر بقوة تصل إلى 166 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة و265 نيوتن متر من عزم الدوران عند 1700-4000 لفة في الدقيقة، مصحوب بناقل حركة أوتوماتيكي ذو ستة سرعات يجمع بين سلاسة التشغيل و ديناميكية الاستجابة، كما تأتي جي ان 6 الجديدة بسعة خزان وقود قدرها 52 لتر، وكفاءة استهلاك وقود تقدر بـ 7.4 لتر/100كم.