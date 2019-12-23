عرض نهاية العام من الجميح للسيارات على جي ام سي سييرا 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، ولا تفوتك عروض سيارات جي أم سي سييرا الجديدة كلياً، المغامرة تبدأ اليوم. السيارة المشمولة في العرض: جي ام سي سييرا 2019 ( غمارة واحدة دفع رباعي – محرك V8 بسعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان) السعر النقدي: 129,999 ريال. مميزات العرض: 5 سنوات ضمان مفتوح الكيلومترات الشروط والأحكام: السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة

يسري العرض لغاية 31 ديسمبر 2019 أو حتّى نفاذ الكمية.

الكمية محدودة

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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