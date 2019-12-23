أبرز المميزات في نيسان باترول 2020 مقارنة بالمنافسين

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتظار طويل، دُشنت نيسان باترول 2020 بشكلها الجديد مؤخراً كي تأتينا مع شكل محدث، فدعونا نلقي نظرة على أهم ما تقدمه من مميزات تتفوق على المنافسين. تتمتع نيسان باترول 2020 بتصميم أكثر عصرية وهيبة من الكثير من منافسيها، حيث تأتي مع عجلات 18 أو 20 إنش ومرايا جانبية كهربائية سوداء.

شبك V-motion أمامي يتخذ تصميماً جديداً مع مصابيح LED تساهم في إبراز واجهة باترول الأمامية وزواياها الجذابة أكثر من منافسيها بشكل واضح، مع مصد لحماية الهيكل بالطرق الوعرة.

تتخذ المصابيح الخلفية شكلاً سهمياً وتندمج بكل سلاسة بلوحة الكروم الكبيرة ومؤشرات الانعطاف الجانبية الخلفية المتسلسلة، والتي تجعل باترول تبدو أكثر انفراداً بشكل متميز عن المنافسين.

تتفوق نيسان باترول 2020 على منافسيها بمقصورتها الفاخرة للغاية، وذلك بفضل ما تتمتع به من كسوة جلود فخمة ناعمة ومريحة على المقاعد ولوحة القيادة مع زخارف عالية الجودة مع مقعد سائق يمكن تعديله في 8 اتجاهات.

شاشة عدادات رقمية 7 إنش متعددة المعلومات مع شاشة نظام ترفيهي معلوماتي 8 إنش عالية الدقة للملاحة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع شاشة سفلية 7 إنش لمسية للتحكم بالهاتف ونظام Bose الموسيقي الفاخر ذو 13 مكبر صوت.

توفير باترول 2020 أيضاً تقنيات متطورة مساعدة للسائق عبر نظام درع سلامة نيسان، والذي يشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة والتحذير المبكر من الاصطدام بجانب نظام تحذير لمغادرة حارة الطريق ومرآة ذكية للرؤية الخلفية.

تأتي بسعر يبدأ من 170,000 ريال في المملكة مع محرك V6 بقوة 275 حصان ونظام تعليق متطور من طراز HBMC، ما يجعل SUV نيسان باترول 2020 تتفوق على منافسيها بشكل لا يضاهى.

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