"سيارات الوفد" تختبر"فولكس فاجن" تيجوان 2020.. تعرف على المواصفات والأسعار

كتب: باسل الحلواني

نظمت الشركة التجارية وأوتوموتيف الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن في مصر، فعالية خاصة للصحفيين المصريين المُتخصصين في السيارات، لتجربة واختبار موديل 2020 من طراز فولكس فاجن تيجوان، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV، وذلك على حلبة سباقات أوتو فروم بمدينة العبور.

حضر الفعاليات مُمثلي الإدارة في الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وفي مقدمتهم مدحت إسماعيل، مديرعلامة فولكس فاجن في مصر، ومها نجار، مدير إدارة التسويق.

وأتاحت تجربة القيادة التي قامت بها "سيارات الوفد" للسيارة، التعرف عن قرب على الإمكانيات الهندسية، وأنظمة دعم الأمن والسلامة المُقدمة في هذا الجيل من تيجوان 2020.

وتتوافر تيجوان في السوق المصرية، عبر ثلاث فئات من التجهيزات: الفئة الأولى Comfortline والفئة الثانية Comfortline Plus والفئة الثالثة Highline، بأسعار تبدأ من 555 ألف جنيه.

جاء الجيل الثاني من تيجوان بتصميم مختلف عن الجيل الأول؛ حيث أُخضع لتحسينات وتعديلات خارجية ملحوظة وبارزة للعيان، وهو ما يجعل تيجوان بوجه عام تتمتّع بتصميم عصري جذّاب للغاية بين كل الطرازات المنافسة.

وبفضل زيادة العَرض العام بمقدار ٣٠ ملم وخفض ارتفاع الهيكل بمقدار ٣٣ ملم وأيضًا نمو الطول الإجمالي بمقدار ٦١ ملم، باتت تيجوان الأحدث واحدة من أكبر السيارات في فئة الكروس أوفر المدمجة المتوافرة في الأسواق.

جاءت أبرز التحسينات الخارجية على خطّ السقف المنحني باتّجاه المؤخّرة، مع إعادة رسم الصادمين الأمامي والخلفي، والاستعانة بمصابيح رئيسية وأخرى خلفية تتضمّن أضواء LED المتوهّجة، ناهيك بشبك التهوئة الأمامي المحسّن وفتحات التهوئة الأمامية العديدة، وغيرها من اللمسات الجمالية المتفرّدة التي تُضفي هيئة هجومية جريئة على تيجوان.

وبالنسبة إلى القياسات العامة جاء الطول الإجمالي لتيجوان التي تصنّف في مرتبة أدنى على صعيد الحجم من الشقيق طوارق يبلغ ٤٤٨٦ ملم، في حين يبلغ العرض العام ١٨٣٩ ملم، بينما يبلغ الارتفاع ١٦٦٤ ملم، أما قاعدة العجلات فتأتي بطول ٢٦٨١ ملم، وهو ما انعكس بالإيجاب على مستويات الرحابة داخل المقصورة الداخلية.

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تَكشف النظرة المتفحّصة لمقصورة تيجوان الأحدث عن بعض التغييرات التصميمية الجديدة، والتي انحصرت أبرزها في لوحة القيادة الأنيقة بهيئتها الفخمة المميّزة. وفي مجمل الأحوال شَهدت المقصورة الداخلية تداخل العديد من العناصر عالية الجودة ناعمة الملمس التي عَكسَت الحرفية العالية ودقّة التجميع النهائي.

وتبعًا لكل فئة تجهيزية فإن تيجوان تستفيد من بعض التجهيزات الفخمة والحصرية؛ تأتي الفئة الأولى Comfortline بعجلات قياس ١٧ بوصة ومقوّد جلدي ثلاثي الأذرع متعدد الاستخدامات، إلى جانب مرايا جانبية يُمكن التحكّم فيها وطيها كهربائيًّا وكاميرا للرؤية الخلفية وزجاج حاجب للرؤية يَدعم الخصوصية (جانبي وخلفي)، ووصلتي ناقل عام USB، وكذلك نظام صوتي عالي النقاء يتّصل بثماني سماعات، ونظام الدخول السهل دون استخدام المفاتيح التقليدية وحسّاسات رَكن استشعارية في الأمام والخلف ونظام منع السرقة، ناهيك بنظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ومثبّت للسرعة.

في المقابل، تُضيف الفئة الثانية Comfortline Plus عن التجهيزات السابقة فتحة سقف زجاجية بانورامية ومصابيح رئيسية فئة LED ومصدرًا للطاقة بقوة ٢٣٠ فولت في صندوق الأمتعة.

أمّا عن فئة الأعلى تجهيزًا Highline، فتستفيد من عجلات قياس ١٨ بوصة وكسوة جلدية كاملة فئة Vienna على العديد من المواضع، بخلاف المقاعد الأمامية المريحة التي يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا في أكثر من اتّجاه مع خاصية الذاكرة (تتوافر بالمقاعد الأمامية كذلك خاصية التدفئة)، والمصابيح الرئيسية والخلفية العاملة بأضواء LED والمكيّف الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارة في ثلاث مناطق مختلفة، والزوائد الكرومية اللافتة هنا وهناك، إضافة إلى نظام الإضاءة الداخلي والنظام السهل لفتح صندوق الأمتعة دون استخدام اليدين، والمقوّد الرياضي المزوّد بعتلات تعيير يدوية لنسب عُلبة التروس، ولوحة العدّادات الرقمية بالكامل.

بالنسبة إلى سعة صندوق الأمتعة فنجدها تبلغ ٦١٥ لترًا مع الإبقاء على قسم المقاعد الخلفية على وضعيته العمودية، مع إمكانية زيادتها لتصل إلى ١٦٦٥ لترًا في حال طيّ قسم المقاعد الخلفية.

وبالانتقال إلى تجهيزات السلامة والأمان يُمكن القول إن الجيل الثاني من تيجوان يستفيد من وسادات هوائية متنوّعة منها الوسائد الهوائية مزدوجة درجات الانتفاخ وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، وأحزمة الأمان ثلاثية نقاط التثبيت مع خاصية الشدّ المسبق والارتخاء التدريجي. أما على صعيد تجهيزات السلامة النشطة فيصعب غضّ الطرف عن نظام مانع الانغلاق الكبحي (ABS)، ومانع انزلاق العجلات على نفسها (ASR)، إضافة إلى الترس التفاضلي الإلكتروني (EDL) ونظام التحكّم في عزم جرّ المحرك (EDTC)، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية المعزّزة للسلامة والأمان.

وعلى الصعيد الميكانيكي، تتوافر تيجوان بمحرك وحيد فئة TSI سعة ١.٤ لترات يولّد ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن/متر. يتّصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية. ويُمكن لتيجوان مع هذا المحرك اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون ٩.٢ ثانية وتسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٢٢ كلم/ساعة.

ويَكفل هذا المحرك القوي المدعّم بالجيل الثاني من تيجوان مستويات أداء لافتة، وهو ما يوفّر تجربة قيادة مثيرة واستثنائية دون التضحية بمعدّلات استهلاك الوقود؛ إذ تبلغ في المتوسط ٦.٧١ لترًا من الوقود لكل ١٠٠ كلم مقطوعة.