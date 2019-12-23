“دراسة” أنظمة السلامة الحديثة قد تشتت السائقين وتزيد مخاطر الحوادث

الخليج ٣٦٥ نت – معظم السيارات الحديثة تأتي مزودة بعدد من أنظمة مساعدة السائق المختلفة مثل البقاء في حارة الطريق والـ Cruise Control وغيرهم، ولكن أشارت دراسة جديدة أن هذه الأنظمة قد تكون خطرة وسلبية أحيانا.

أجرت مؤسسة سلامة الطرق AAA الأمريكية دراسة جديدة أشارت فيها إلى أن أنظمة السلامة الحديثة قد تؤدي لتساهل السائقين وعدم انتباهم بسبب الاعتماد عليها، ما قد يؤدي في الواقع لرفع نسب الحوادث.

وقد ركزت الدراسة على أنظمة الكروز كونترول والبقاء في حارة الطريق بالأخص لشهرتهم في السيارات الفاخرة وغير الفاخرة على حد سواء، وهي أنظمة مفيدة وعملية ولكنها تتطلب انتباه السائق وتركيزه باستمرار ووضعه ليده على المقود.

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ولكن ما اكتشفته الدراسة أن بعض السائقين يضعون ثقة مبالغ فيها في هذه الأنظمة، وقد رأينا حادثة شهيرة مؤخرا لسائق تيسلا موديل 3 اصطدم بسيارتي شرطة في الولايات المتحدة أثناء تشغيله للـ Autopilot وانشغاله عن الطريق لاعتماده على النظام بالكامل.

الخلاصة التي تنتهي بها الدراسة هي أن أنظمة السلامة العصرية تلعب دورا مهما في حماية الركاب والسائقين ولكن الثقة العمياء بهم قد تسبب نتائج عكسية وتزيد من مخاطر الحوادث وتشتت السائق.