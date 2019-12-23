الخليج ٣٦٥ نت – مع إطلاق الجيل الثامن من نيسان سنترا ووعد الشركة بأنها “أمتع وأكثر إثارة” في القيادة، بدأت المراجعات بالظهور للموديل الجديد، والتقييمات إيجابية حتى الآن.
لنتذكر أن نيسان غيرت كل شيء تقريبا، سواء التصميم الخارجي أو الداخلي والشاسيه ونظام التعليق والمحرك والجير.. هو بالفعل جيل جديد كليا وليس مجرد سيارة محدثة تتظاهر بأنها جيل جديد.
وتعتمد نيسان سنترا 2020 على محرك ضغط هواء سعة 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 149 حصان وعزم دوران 198 نيوتن.متر، متصل بجير CVT، مع التخلي عن التيربو والجير اليدوي في الموديل الجديد.
وأشار المراجعون إلى أن تجربة قيادة نيسان تتمتع بالحيوية، مع سرعة استجابة المحرك، بينما نظام التعليق المستقل الأمامي والخلفي يساعد في تحسين توجيه السيارة، كما أن كتم الصوت في السيارة جيد مقارنة بالفئة.
وتبدأ الأسعار الأمريكية لنيسان سنترا 2020 من 19,090 دولار (72,000 ريال)، بينما نسخة SR الأعلى في المجال تبدأ من 21,430 دولار (80,000 ريال).
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” نيسان سنترا 2020 تظهر لأول مرة في تجربة قيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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