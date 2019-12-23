كيا الجبر تنهي معرض جدة بحصد الإعجاب والجوائز

الخليج ٣٦٥ نت – كعادتها دائما خطفت سيارات كيا موتورز الانظار في معرض جدة الدولي للسيارات 2019 والذي اختتم مؤخرا في مدينة جدة, بعد أن حظت منصتها المميزة بتصميمها وما احتوته من سيارات جديدة بحضور كبير من جانب زوار المعرض طيلة فترة اقامته, ولم يتوقف الأمر عند منصة عرض السيارات داخل المعرض بل كان الحضور والمشاركة واسعة في ميدان تجارب القيادة الذي جهزته الشركة في الميدان الملحق بالمعرض بإشراف فريق متخصص من الشركة.

وعرضت شركة الجبر للسيارات وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة خمسة موديلات جديدة 2020 من سيارات كيا لأول مرة في السوق السعودي خلال معرض العام الحالي وهي K5 و سيلتوس والكادينزا والسول.

حضور سيارات كيا موتورز الملفت جاء متزامنا مع تتويج سيارة كيا سيلتوس الجديدة بأفضل سيارة للنساء, حسب استطلاع موقع اربيان دريف وتسلم الجائزة عضو مجلس إدارة مجموعة الجبر الأستاذ محمد الجبر والمدير التنفيذي للعمليات الأستاذ وائل بغدادي من مدير الموقع الأستاذ حسن كتبي.

كما تسلم مدير إدارة التسويق بشركة الجبر للسيارت الأستاذ عادل بن عفي جائزة أفضل مدير تسويق في السوق السعودي من الأستاذ بكر أزهر رئيس تحرير مجلة سعودي اوتو المتخصصة نظير ما يقوم به فريق التسويق بالشركة من جهود كبيرة لإبراز سيارات كيا موتورز وما تضمه من مزايا متعددة.

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وأبدى المدير التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية للسيارات الأستاذ وائل بغدادي سعادته بالنتائج المتميزة التي حققتها سيارات كيا موتورز في معرض جدة الدولي للسيارات والتي جات تتويجا لجهود كافة منسوبي الشركة في الإعداد والتحضير لكي تكون مشاركة الشركة في المعرض بشكل لائق يسهم في إبراز سيارات كيا موتورز التي تعد من أكثر السيارات انتشارا في السوق السعودي بفضل قوة ادائها وتصاميمها الجذاب، مما منحها ثقة متزايدة لدى العملاء وساهم في حضورها القوي طيلة الاعوام الماضية.

واعتبر بغدادي الجوائز التي حصلت عليها الشركة إثناء المعرض مؤشر إيجابي يعكس بأننا نسير في الطريق الصحيح ودافع لنا لمزيد من التقدم والتطوير لخدمة عملائنا.