جينيسيس GV90 الرائدة تظهر في صورة توقعية

الخليج ٣٦٥ نت – رحلة جينيسيس مع الـ SUV ستبدأ خلال شهر تقريبا مع تدشين GV80، مع تخطيط العلامة لطرح عدة موديلات أخرى مثل GV70 الأصغر حجما، مع موديل GV90 الرائد الأكبر حجما في المجال، والتي لم يتم التأكيد عليه رسميا بعد.

وقد قام أحد الفنانين برسم صورة توقعية لـ GV90 القادمة بسبعة مقاعد وسعر أرخص من بي ام دبليو X7 ومرسيدس GLS، والنتيجة مثيرة للاهتمام كما ترون.

سوق الـ SUV الكبير يستمر في التوسع مع تجهيز جنرال موتورز لإطلاق كاديلاك اسكاليد الجديدة كليا، كما أن كيا موهافي حصلت على تحديثات هامة مؤخرا، وقد يتم تطوير نسخة فاخرة مبنية عليها، خاصة مع الرواج الكبير للكزس LX 570 وانفينيتي QX80 في بعض الأسواق مثل روسيا والشرق الأوسط.

للوقت الحالي تظل GV90 شائعة غير مؤكدة، وقد تحتاج جينيسيس لعامين أو أكثر لتطويرها.. كما أن مدى نجاح سيارات الـ SUV الأخرى سيحدد مدى اهتمام جينيسيس بالتوسع في الفئة.