هل تعود ميتسوبيشي إلى مجدها مع إحياء سيارتها جالانت؟

الخليج ٣٦٥ نت – ميتسوبيشي تمتعت بسمعة قوية في الماضي بفضل سيارات مشوقة مثل GTO واكليبس وسلسلة ايفولوشن وجالانت، وإن فقدت ميتسوبيشي صورتها الحيوية في عصرنا الحالي مع اكتفائها بموديلات خاملة نوعا ما مثل ميراج وASX واكليبس كروس.

وقد اقترح البعض عودة واحدة من الموديلات الأيقونية للشركة لاستعادة بريقها مجددا، تحديدا جالانت، مع تخيل صورة ومواصفات موديل كهذا في عصرنا الحالي.

تصميم ديناميكي

مع التوجه السوقي الحالي للـ SUV، سيكون من الصعب إقناع الناس بالعودة للسيدان، وسيتطلب ذلك تصميما خارجيا بارعا ولافتا للنظر، وهو ما نراه في هذه الصورة الافتراضية.. جسد عضلي جريء وتصميم أمامي يجمع بين الماضي والحاضر وخلفية رياضية بفضل أنابيب العادم الرياعية والجناح الخلفي.. نرى أن سيارة كهذه ستحقق نجاحا لا بأس به مع المستهلكين حاليا.

مولد طاقة هجين

Advertisements

الأجيال السابقة لـ جالانت استخدمت محركات أربعة سلندر وV6، والتي شملت محرك تيربو 2.0 لتر مخصص لسباقات الرالي، والذي مثل أساسا لسلسلة ايفولوشن الشهيرة.

ولكن التوقعات هنا أن ميتسوبيشي قد تفضل مولد طاقة هجين مثل الذي رأيناه في سيارة MI-TECH الاختبارية في معرض طوكيو للسيارات، ولكن عوضا عن استخدام نظام هجين تقليدي بمحركات بترولية وديزل، هذا النظام يستخدم مولد توربيني صغير يعمل بالغاز لإرسال القوة لحزمة البطاريات والموتورات الكهربائية الأربعة.

المنافسة

أهم منافسي ميتسوبيشي جالانت الجديدة قد تكون سوبارو ليجاسي وتيسلا موديل 3 ومازدا 6 وهوندا اكورد وتويوتا كامري ونيسان التيما وبيجو 508.. والسؤال هنا، هل ستفكر ميتسوبيشي في خطوة جريئة كهذه؟ من الصعب التخمين، وإن كنا نأمل.