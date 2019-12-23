كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأكثر من مليار دولار.. فورد تعمل على توسيع مصنعها في ميشيغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل شركة فورد الأمريكية على توسع مصنعها في ولاية ميتشيغان الأمريكية، بأكثر من مليار دولار، ويهدف ذلك الاستثمار إلى تعزيز إنتاج سيارات البيك أب والـ SUV والسيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية.

وتبلغ قيمة الاستثمار الجديد أكثر من 1.45 مليار دولار والتي ستمكن فورد من توظيف 3000 شخص في ولاية ميتشيغان، وستفتتح الشركة منشأتين صناعيتين ستكون أحدهما مسؤولة عن إنتاج فورد برونكو ورانجر، بينما ستكون الأخرى مسؤولة عن تطوير محركات جديدة لـF-150.

يأتي استثمار فورد ضمن خطة أكبر تشمل استثمار ما يصل لـ6 مليار دولار وفتح وظائف لأكثر من 8,500 شخص بهدف إيصال فورد إلى المركز الأول كأكبر شركة أمريكية للسيارات.