رابطة تجار السيارات تكشف تأثير قرار "المركزي" برفع الحد الأقصى لأقساط القروض لـ50% على المبيعات

كتب: باسل الحلواني

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار البنك المركزي، رفع الحد الأقصى لأقساط القروض لأغراض استهلاكية "التجزئة"، لتصل إلى 50% من إجمالى دخل العميل بدلا من 35% في السابق، سوف يؤدي إلى انتعاش سوق السيارات الذي يعتمد في المقام الأول على التقسيط، متوقعاً زيادة في حجم المبيعات لاتقل عن 20 إلى 30%، نظراً لأن نسبة المعاملات التجارية في نظام التقسيط لاتقل عن 70 إلى 80% من حجم

السوق.

وأضاف "أبوالمجد"، أن المرونة التي أبداها البنك المركزي باتخاذه هذا القرار، سوف تمكن شريحة كبيرة من الموظفين في القطاعين العام والخاص، من الحصول على "قرض سيارة".

وصرح بأن "زيادة نسبة قروض السيارات إلى 50% من الدخل"، بالإضافة إلى القرار السابق الخاص بـ"تخفيض الفائدة البنكية على 3 مراحل"، وكذلك "انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الماضية"، عوامل سيكون لها تأثير كبير على نمو

مبيعات القطاع خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذه الخطوة تؤكد على دعم الحكومة بشكل حقيقي للمستهلك المصري، و لقطاع السيارات بشكل خاص.

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وكان البنك المركزي قد قرر أمس رفع الحد الأقصى لأقساط القروض لأغراض استهلاكية "التجزئة"، لتصل إلى 50% من إجمالى دخل العميل بدلا من 35% في السابق.

وقال البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك إن تعديل النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية، مضيفاً أنه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر.

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