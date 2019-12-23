مرسيدس تكشف عن نموذجها الجديد من سيارات GLA

الإثنين 23 ديسمبر 2019

كشفت مرسيدس مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات GLA التي أصبحت من أكثر سيارات الفئة المتوسطة الاقتصادية شهرة في الأسواق خلال الأعوام الـ 3 الفائتة.



حصل النموذج الجديد من GLA على العديد من التعديلات والتحسينات، شملت التصميم الخارجي للهيكل وشكل المصابيح والواجهة الأمامية، وازداد طول هيكل هذه السيارة بمقدار 10 سنتيمترات تقريبا، وبفضل التعديلات التي أدخلت على التصميم أصبحت المقصورة أوسع بقليل، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على مسافة إضافية أمام الأرجل تصل إلى 106 ملم، كما ازدادت سعة الصندوق الخلفي لتصل إلى 435 ليترا.

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ومقصورة هذه السيارة أتت غاية في التطور والأناقة، وحصلت على أنظمة كهربائية للتحكم بوضعية ودرجة حرارة المقاعد، ونظام مولتيميديا MBUX مزود بشاشتين بحجم 7 و10.2 بوصة، ونظام إنارة داخلي يمكن التحكم بألوان إضاءته.

وستطرح هذه السيارة في أوروبا بمحرك توربيني اقتصادي بسعة 1.33 ليتر، قادر على توليد عزم 163 حصانا، وزيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.7 ثانية.

وستطرح نسخة أخرى من هذه السيارة بمحرك بسعة لترين وعزم 306 أحصنة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ونظام دفع رباعي، تمنحها جميعا القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.1 ثانية فقط.