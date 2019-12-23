شيفورليه تكشف عن نسخة جديدة من سيارة الدفع الرباعي الشهيرة Suburban

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية شيفروليه مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات Suburban، معشوقة محبي السيارات الرباعية الدفع الكبيرة في الكثير من بلدان العالم.
وحصلت Suburban الجديدة على هيكل مميز بطول 5 أمتار و73 سنتيمترا، وباتت المسافة بين محوري عجلاتها أكبر، ما وفر مساحة أكبرفي المقصورة ومنح الركاب راحة أكثر.
وجاءت هذه السيارة بمقصورة واسعة تتسع لـ 7 ركاب، مزودة بمقاعد مريحة مكسوة بالجلد الفاخر، وواجهة قيادة بنظام مولتيميديا متطور يعمل مع مختلف أنواع الأجهزة والهواتف الذكية، وحصلت المقصورة على شاشة
وزودت السيارة أيضا بنظام شحن لاسلكي للهواتف، ومنافذ USB، وتقنية لتوزيع الإنترنت على الأجهزة الذكية، وأنظمة تحديد للمواقع، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعية وحرارة المقاعد والمرايا.
وأصبحت Suburban أكثر قوة واقتصادية بفضل محرك Duramax I6 توربو ديزل بـ 6 أسطوانات، قادر على توليد عزم يعادل 277 حصانا.
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