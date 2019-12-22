تعرف على مميزات جي ايه سي جي اس5 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لنا جي ايه سي مؤخراً عن كروس اوفر جي ايه سي جي اس 5 2020 المدمجة، والتي تتمتع بتصميم جذاب مع الكثير من المميزات والتقنيات الرائعة، فدعونا نتعرف اليوم على أهم مميزاتها.

يعد تصميم جي ايه سي جي اس5 2020 الذي يخطف الأنظار من أهم مميزاتها، حيث تتمتع بواجهة أمامية مهيبة مع خطوط رياضية وخلفية جذابة تبرز عجلاتها الكبيرة التي تزيد من الطابع الرياضي والقوي في مظهرها الخارجي.

تأتي جي ايه سي جي اس5 2020 بأبعاد 4695 مم من حيث الطول، والعرض 1885 مم والارتفاع 1700 مم، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2710، مما يوفر مساحة داخلية فسيحة في المقصورة.

تتمتع مقصورة GS5 بتصميم راقي وعصري للغاية مع مقاعد رحبة ومريحة عند الجلوس بها لفترات طويلة، مع شاشة لمسية كبيرة لنظام المعلوماتي الترفيهي، إضافة لشاشة LCD رقمية بين العدادات تعرض أهم التنبيهات والمعلومات أمام السائق بشكل واضح.

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تتمتع الكروس أوفر المدمجة أيضاً بعدد كبير من أنظمة الأمان تشمل منع انغلاق المكابح ومثبت السرعة والتوازن الإلكتروني بجانب كاميرا محيطية وعدد كبير من الوسائد الهوائية.

توفر جي ايه سي جي اس5 2020 محرك سعة 1.5 لتر بقوة تصل إلى 166 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، مع كفاءة استهلاك وقود تقدر بـ 7 لتر/100كم.