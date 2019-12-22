هيونداي تحتفل ببيع 25 ألف سيارة توسان

كتب: باسل الحلواني

تمكنت السيارة هيونداي توسان من بيع 25 ألف نسخة، منذ بداية طرحها في السوق المصرية.

ووفقاً للبيان الصادر عن مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، فإن "توسان"، استطاعت على مدار 4 أعوام أن تؤكد تميزها وشعبيتها الكبيرة في مصر من خلال طرح الموديل الجديد من توسان خليفة ix35 التي تمكنت من كسب ثقة المصريين لقدرتها على تحقيق المعادلة الصعبة لكونها تجمع بين وسائل الأمان والسلامة، والتصميم العصري، علاوة على أحدث التقنيات، والتفوق في الأداء.

وقال البيان:" تحرص جي بي غبور أوتو على دراسة السوق وفهم احتياجات العملاء جيدًا حتى تستطيع تقديم السيارات الأكثر ملاءمة للسوق وتوفير باقة من الخدمات المختلفة بجودة عالية لمواصلة تحقيق اعلى نسب رضاء العملاء، الذين لهم الفضل في محافظة هيونداي على كونها من أكثر السيارات المحبوبة والأكثر مبيعًا في السوق المصرية".

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وتتوافر "توسان"، في السوق المصرية، بمحرك 1600

GDI

Turbo GDI

valve

GDI

Turbo GDI

سي سي بقوة حصانية 130 حصان لموديلو175 حصان لموديل، وكلاهما يعتمد على نظام صبابات 16ويكون أقصى عزم للسيارة 161 لفة لكل دقيقة لموديلاما موديل التربو () يكون أقصى عزم للسيارة 265 لفة لكل دقيقة.

كما يتمتع موديل GDI بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، أما الموديل Turbo GDI فهو مزود بناقل حركة ثنائي الأسطوانات يتيح النقل بين 7 سرعات أوتوماتيكيا.

وزودت هيونداي توسان بوسائل أمان استثنائية، أهمها نظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة (VSM)، وبرنامج التوازن عند المرتفعات (HAC)، وبرنامج التوازن عند المنحدرات (DBC)، 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، ومكابح مضادة للانغلاق (ABS)، وبرنامج الاتزان الإلكتروني (ESP)، وبرنامج تدعيم المكابح (BAS)، و4 كاميرات لرؤية 360° لكشف محيط السيارة بالكامل،

BSD

AHSS

وحساسات خلفية وأمامية، ونظام كشف النقطة العمياء () ، كما أن هيكل السيارة مصنوع من الصلب العالي الصلابة () مما يوفر أقصى مقاييس السلامة والامان.

وتوفر توسان أعلى درجات الرفاهية بدايةً من إدارة السيارة عن بعد من خلال المفتاح الذكي وفتح صندوق الأمتعة بمجرد الوقوف بجانب السيارة، إلى جانب المقاعد المكسوة بالجلد مع إمكانية تعديل كهربائياً في 10 اتجاهات للسائق و 6 للراكب الامامي واضافة بنظام تبريد وتدفئة للمقاعد مما يضمن رحلة ممتعة لأقصى الحدود، وشاحن الهاتف اللاسلكي والنظام الصوتي المزود بشاشة 7" ملونة تتيح استخدام نظامي Apple Car Play & Android Auto بالإضافة الى فتحات الUSB الامامية و الخلفية. ايضاً نظام تكييف الهواء بتحكم ثنائي في درجة الحرارة ومنقي الهواء الذي يمنع الروائح غير المرغوبة داخل السيارة مع فتحات تكييف خلفية بالإضافة الى الزجاج الحراري الذي يضمن افضل أداء للتبريد في وقت قياسي مهما كانت ظروف الأجواء الخارجية، و ايضاً فتحة السقف البانوراما، مثبت ومحدد للسرعة، وحساسات اتوماتيكية للإضاءة والامطار، بالإضافة إلى 3 اختيارات مختلفة من الجنوط الألومنيوم حسب الفئة المختارة من 16" وصولاً الى 19" مع نظام مراقبة ضغط الهواء بالعجلات.