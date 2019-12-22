تعرف على أبرز مميزات هيونداي سوناتا هايبرد 2020

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت اخيراً هيونداي سوناتا هايبرد 2020 الجديدة إلى السعودية لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي، والتي تحتفظ بنفس التصميم غير التقليدي للنسخة القياسية، ولكن مع إضافة عدة تقنيات وأنظمة ترفع من كفاءتها بشكل ملحوظ لتكون أكثر تطوراً وصداقة للبيئة، فدعونا اليوم نتعرف على أهم مميزات هيونداي سوناتا هايبرد 2020.

الخارجية

تأتي هيونداي سوناتا هايبرد 2020 مع تصميم شبه متطابق تماماً مع النسخة القياسية منها ذات محرك البنزين، حيث أن أهم ما يختلف في نسخة الهايبرد عن القياسية بالتصميم هو قدوم نسخة الهايبرد لأول مرة بسقف أسود اللون مدمج به ألواح طاقة شمسية تسمح بشحن بطارية لزيادة مدى البطارية بقدر 1300 كم سنوياً، وذلك في حالة شحن السيارة من أشعة الشمس بمعدل 6 سعات يومياً عند ركنها، مع قدوم السيارة بجنوط ديناميكية عالية الكفاءة قياس 16 أو 17 بوصة، إضافة لحصول غطاء حقيبة الأمتعة التي تصل سعتها إلى 510 لتر على جناح خلفي أسود اللون يصل بين نهاية المصابيح الخلفية.

الداخلية والتقنيات

بالمقصورة، ستلاحظ التطبيق الطبيعي لأحدث تكنولوجيا جديدة ذكية تراعى سهولة الاتصال وسهولة التنقل، حيث تولي سيارة سوناتا هايبرد اهتماماً كبيراً بجميع الركاب، حيث تم تجهيزها بمقاعد تعزز وتدعم منطقة أسفل العمود الفقري مما يجعلك تشعر بالفرق الذي يحدثه التصميم الجيد، ويتيح مقعد الاسترخاء المريح للراكب الأمامي الاسترخاء التام وأقصى درجات الراحة من خلال تكرار خاصية دعم العمود الفقري، التي يوفرها مقعد الاستلقاء الطويل ذو مسند الظهر المائل، لتحقيق شعور بانعدام الوزن، وفور دخولك سيارة سوناتا ستكتشف المقصورة الفاخرة التي ترضي شغفك حيث تبدو في قمة الأناقة والدفء وكما يتوقع العملاء، حيث تقوم شاشة AVN التي تعمل باللمس بتكرار تجربة المستخدم للهاتف الذكي مما يؤكد أن سيارة سوناتا تتماشى تماماً مع العصر الرقمي، كما ستجد مجموعة شاشات LCD بالكامل مقاس 12.3 بوصة وأنماط القيادة المدمجة التي تشمل (المريح/الذكي/منخفض الانبعاثات وصديق البيئة/الرياضي)، كما تتوفر ببلوتوث متعدد الاقتران، ونظام صوتي BOSE الراقي، ونظام شحن الهاتف الذكي لاسلكياً، مع دعم خاصية المفتاح الرقمي عبر تطبيق خاص بالهواتف الذكية بفتح وغلق السيارة بجانب تشغيل نظام التنبيه وحتى المحرك عن بعد.

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الأمان والراحة

أما فيما يتعلق بالأمان فتحصل سوناتا هايبرد الجديدة على تقنية الحس الذكي من هيونداي والتي توفر السلامة للسائق والركاب والمشاة والسائقين الآخرين، من خلال توفير مجموعة من أنظمة الأمان مثل مساعد الحفاظ على الحارة المرورية، ومساعد تفادي التصادم في النقاط العمياء، ومساعد تفادي التصادم الأمامي، ومساعد تفادي التصادم مع السيارات المارة من الخلف، ونظام مساعد في المغادرة الآمنة من السيارة، بجانب 9 وسائد هوائية.

المحركات

تأتي هيونداي سوناتا 2020 هايبرد مع محرك Smartstream G2.0 GDi HEV سعة 2 لتر بقير هايبرد 6 سرعات، حيث أن محرك البنزين يكون بقوة 152 حصان وعزم 188 نيوتن.متر مع مولد كهربائية بقوة 53 حصان وعزم 205 نيوتن.متر لتكون القوة الإجمالية 195 حصان.

وحسب اختبارات هيونداي، ستكون كفاءة الوقود مع عجلات 16 إنش تبلغ 20.1 كم/لتر، وعند اختيار عجلات 17 إنش تقل الكفاءة إلى 19.1 كم/لتر.

وذلك مع دعم نظام التحكم النشط في تبديل التروس لتحسين القيادة الديناميكية وتحسين استهلاك الوقود عبر المزامنة بين معدل لفات المحرك وتغيير القير لتحسين التسارع وزمن نقل السرعات بمعدل 30%.