الذكاء الاصطناعي سيراقب السائقين ويحذرهم بحلول عام 2022

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تقارير إخبارية عن تطوير علماء قسم الأبحاث في شركات السيارات الكبري أنظمة حديثة من الذكاء الاصطناعي سيكون قادر على تنبيه السائقين عند تعرضهم للنعاس أو التشتيت لإبطاء سرعة السيارات تفاديًا للحوادث.



ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأخبار، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي المطورة سيتم إدخالها في سيارات 2022، وستعمل أيضاً على مراقبة الركاب من خلال كاميرات مثبتة في مقصورة السيارة، حيث ستعمل على تحذيرهم في حال ما كانت أحزمة الأمان غير الثابتة، بالإضافة إلى تعديل أجهزة الأمان مثل الوسائد الهوائية والأحزمة لتتناسب مع كيفية جلوسهم.

ولقد كشفت الأبحاث التي تم إجراءها في الأعوام الأخيرة، أنه من بين كل 10 حوادث هناك حالة يكون السبب ورائها إما ناتج عن تشتيت إنتباه السائقين أو الشعور بالنعاس.

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لذا قام العلماء بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية التي تعرف اختصارًا بـ”AI”، كي تقوم بتنبيه السائقين المنشغلين عن مراقبة الطريق وتقديم توصيات للسائقين المرهقين بأخذ فواصل من الراحة أو تقليل سرعة السيارة.



وقام العلماء ومطوري هذه الأنظمة إلى استخدام لقطات من العالم الواقعي بهدف تدريب الذكاء الاصطناعي على تحديد واكتشاف علامات التعب والتشتت لدى السائقين.

ومن اللقطات التي استخدمها مطورو هذه الأنظمة صور لحالة الجفن ومعدلات الرمش عند الشعور بالإرهاق، ذلك لتدريب العقل الآلي على اكتشاف علامات التعب وتحديد مستويات النعاس.



وقال أحد العلماء القائمين على تطوير الذكاء الاصطناعي:”إذا كانت السيارة تعرف ما يفعله سائقها، فستصبح القيادة أكثر أمانًا وأكثر راحة، وستتحول الكاميرات والذكاء الاصطناعى في السيارة إلى منقذ للحياة”.