مقاضاة والد طفلة استخدمت حجارة في خدش 10 سيارات فاخرة بالوكالة

الخليج ٣٦٥ نت – تورط زوجان بالصين في أزمة كبيرة مع صاحب معرض سيارات بسبب طفلتهما الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات، حيث قامت الطفلة بخدش ما يزيد عن 10 سيارات فاخرة، وهو ما دفع صاحب المعرض لمقاضتهما، وحصل على مبلغ ضخم كتعويض لهذه التلفيات.

تبدأ قصة هذه المشكلة، عندما توجه زوجين صينيين من سكان مدينة جويلين فى شمال شرق الصين مع ابنتهما الصغيرة إلى صالة عرض سيارات، كي يقوما بشراء سيارة جديدة، وبينما كان الوالدان يجريان مفاوضات مع البائع، لم ينتبها إلى لهو الطفلة الصغيرة في المعرض.

وأثناء لهو الطفلة وجدت حصاة (حجرا صغيرا)، فتناولته وأخذت في خدش 10 سيارات فاخرة موجودة في معرض السيارات، وكل سيارة منها يقدر ثمنها بـ80 ألف دولار أميركي (300 ألف ريال).

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وحينما علم صاحب المعرض بالتلفيات التي أحدثتها الطفلة بالسيارات الجديدة الفاخرة لديه، قام برفع دعوى قضائية على والديها، مطالبا إياهما بدفع تعويضات تصل إلى 28 ألف دولار (105 ألف ريال)، قائلا إن الخدوش التي لحقت بالسيارات تعني أنه لم يعد بالإمكان بيعها قانونيا على أنها جديدة.

إلا أنه تمّت تسوية القضية في المحكمة بمبلغ 10 آلاف دولار ( 37.5 ألف ريال) حسبما ذكرت وسائل الإعلام.