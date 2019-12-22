“بالفيديو” مراهقة تسرق طائرة في أمريكا وتصطدم بها

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت إحدى الفتيات المراهقات بطريقة ما من اختراق السياج الأمني في مطار فريسنو يوسمايت الدولي بولاية كاليفورنيا الأمريكية وسرقة طائرة، وكانت هذه الحادثة مكلفة للغاية، فوفقاً لصحيفة يو إس إيه توداي، فقد اصطدمت الطائرة مرتين، المرة الثانية كانت في مبنى المطار مما أنهى مغامرتها المؤسفة.

من جانبه قال مسؤول العلاقات العامة في المطار أن الفتاة تسللت إلى المطار وإلى الطائرة، وأنها طائرة من طراز King Air 200، ولم يُعرف بعد كيف تمكنت من تشغيلها، ولكنها استطاعت تشغيل محرك واحد وهو ما يكفي لتحريكها، ويُظهر فيديو المراقبة أن الطائرة سارت قبل أن تصطدم بأي شيء ثم دارت لتصطدم بمبنى المطار، وبحلول ذلك، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث واعتقلت المراهقة.

يذكر أنه عندما صعد الضباط إلى الطائرة وجدوا الفتاة في مقعد الطيار مرتدية خوذة الطيار، وكانت مرتبكة وغير متعاونة، لكن في النهاية تم القبض عليها، ووصل والدها أيضاً إلى مكان الحادث وكان يحثها على عدم مقاومة الشرطة.

تقول الشرطة إن العديد من الوكالات تحقق في الحادث، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولم يكن هناك حريق ولم يُصب أحد لحسن الحظ، ومع ذلك فقد تم الإضرار بالطائرة ومبنى المطار بشدة، وقد تم احتجاز المراهقة بتهمة سرقة طائرة.