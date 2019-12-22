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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن وقوع حادثة غريبة منذ أيام لسائق سيات، تسبب في وقوع خسائر مادية كبيرة في منطقة “ويست يوركشاير” بالمملكة المتحدة، حيث حول سيارته إلى قنبلة بعد رشه لكمية ضخمة من معطر الهواء ثم أشعل سيجارة، وهو ما أدى إلى انفجار مقصورة السيارة.
ووفقاً لشهود عيان كانوا قرب الحادث، قالوا أنهم سمعوا “ضجة هائلة” وقت الانفجار، وشاهدوا تحطم هيكل السيارة وتضرر الزجاج والأبواب، كما تحطمت عدة نوافذ لبنايات قريبة من موقع الحادث بسبب الانفجار.
وصرح مسؤول بشرطة”ويست يوركشاير” قائلاً أن سبب الحادث يعود إلى رش سائق السيارة كمية كبيرة من معطر الهواء داخل المقصورة، ثم قام بإشعال السيجارة ولم يقوم بتهوية السيارة بعدها، مما تسبب في تفاعل المعطر مع نيران السجائر، وهو ما حول السيارة لشبه قنبلة.
المذهل في هذه الحادثة الغريبة، أنه رغم عنف الانفجار إلا أن السائق نفسه نجى بإصابات محدودة وتمكن من الهروب من السيارة.
يذكر أنه قد وقعت حادثة مماثلة في عام 2017، وذلك عندما انفجرت سيارة في موقف للسيارات في مقاطعة إسيكس جنوب شرقي بريطانيا، ونجا السائق أيضًا بإصابات طفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” معطر هواء وسيجارة يؤديان إلى تحطيم سيارة ونوافذ المباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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