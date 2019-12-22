محرك نيسان التيما 2020 يصنف ضمن أفضل محركات السيارات في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – يعد محرك VC تيربو أحد أفضل المحركات في فئته في العالم الآن، فبقدر ما نحب محرك إنفينيتي QX50 إلا أن محرك نيسان ألتيما الجديد الأقل تكلفة يبدو أفضل، حيث يعد أعجوبة هندسية أدت إلى دخوله قائمة أفضل محركات السيارات في العالم بواسطة Wards Auto، حيث يعدل باستمرار الضغط بين نسبة عالية 14:1 عالية الكفاءة والنسبة عالية الطاقة 8:1 لتحقيق أقصى قدر من الاقتصاد في استهلاك الوقود والأداء.

يستخدم المحرك جهاز متعدد الوصلات من اختراع نيسان بين العمود المرفقي وقضبان توصيل المكبس لرفع أو خفض حركة المكبس لتغيير نسبة الضغط، ويتم حقن الوقود بشكل مباشر في غرف الاحتراق، ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر تميزاً هي ان مكوناته المعقدة غير مرئية للسائق، لأنه يوفر سلاسة مذهلة في الأداء.

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فيما يتعلق بالأرقام، فإن المحرك يولد قوة 248 حصان و370 نيوتن.متر من عزم الدوران عند تشغيله بالوقود الممتاز، ولكن بخلاف محرك QX50، فيمكن لمحرك ألتيما أن يعمل أيضاً بوقود خالٍ من الرصاص.

وتقول وكالة حماية البيئة أن أرقام كفاءة استهلاك وقود المحرك تبلغ 8.1 لتر/100 كم مجتمعة، وهو أمر جيد حيث يمثل زيادة بنسبة 15% عن ألتيما السابقة، أما في العالم الحقيقة، فقد كانت كفاءة استهلاك الوقود حوالي 7.8 لتر/100 كم، وهي أفضل بكثير من أرقام QX50.