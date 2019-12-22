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الخليج ٣٦٥ نت – قام مدون روسي يمتلك سيارة مرسيدس AMG G63 باستئجار طائرة هليكوبتر لإلقاء سيارة الـ SUV خاصته على الأرض من ارتفاع 300 متر، وذلك لأنه يكره سيارته لعيوب بها!
ومن الواضح أن ما فعله تم التقاطه ونشره على يوتيوب وانستقرام، إلا أنه وفقاً لـ Kolesa، فإن الأمر كان بسبب أنه تعهد لصديقه بأن يدمر سيارته إذا خسر في صفقة محددة، وبخسارته اضطر إلى الوفاء بوعده وإيجاد طريقة مناسبة لسحق سيارة مرسيدس بنز من علو شاهق.
لم يكن بالإمكان إجراء هذا الأمر في موسكو، لذلك وجد الشابان مطاراً على استعداد لاستيعاب طلبهما غير العادي في جمهورية كاريليا، حيث استأجروا طائرة هليكوبتر لرفع الـ SUV الألمانية في الهواء واسقاطها من ارتفاع 300 متر كما ذكرنا آنفاً.
ويُظهر الفيديو أن عملية الإسقاط حولت الـ SUV إلى كومة من المعدن في غضون ثوان، وبدا المدون سعيداً بالتخلص من سيارته لأنه يدعي أنها كانت كابوساً منذ أن اشتراها في مارس 2018، حيث كانت تتعطل بشكل شهري وبقيت في التصليح لمدة شهر، كما لم يوافق الوكيل على إصلاح بعض العيوب بموجب الضمان، ولكن بالطبع كان بإمكانه بيعها أو مقاضاة الوكيل، ما رأيكم؟
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” مالك مرسيدس AMG G63 يلقي بها من طائرة هليكوبتر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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