الخليج ٣٦٥ نت – اندمجت مجموعتي بيجو سيتروين وفيات كرايسلر رسمياً وقد نتج عن عملية الدمج هذه 12 علامة تجارية مختلفة، وقد أصر كلا الجانبين على عدم حدوث أي تخفيضات في الوظائف أو إغلاق للمصانع، واليوم قمنا بجمع السيارات التي يتم بيعها حالياً من العلامات التجارية التابعة لـ بيجو سيتروين وفيات كرايسلر. الفا روميو Giulia

4C

Stelvio

Giulietta كرايسلر 300

Pacifica

Voyager سيتروين Berlingo

C-Zero

C1

C3

C3 Aircross

C4 Cactus

C4 Spacetourer

C5 Aircross

E-Mehari دودج Challenger

Charger

Durango

Grand Caravan

Journey DS DS 3 Crossback

DS 7 Crossback فيات Advertisements 24 Spider

500

500X

500L

Panda

Tipo

Qubo

Doblo جيب Cherokee

Compass

Gladiator

Grand Cherokee

Renegade

Wrangler لانسيا مازيراتي Quattroporte

Levante

Ghibli

GranTurismo أوبل / فوكسهول Astra

Combo Life

Corsa

Crossland X

Grandland X

Insignia بيجو 108

208

2008

308

3008

508

5008

Rifter رام 1500

2500/3500

ProMaster

ProMaster City

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كانت هذه تفاصيل خبر جميع السيارات التي تبيعها بيجو سيتروين وفيات كرايسلر بعد اندماجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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