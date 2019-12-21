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جميع السيارات التي تبيعها بيجو سيتروين وفيات كرايسلر بعد اندماجهما

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – اندمجت مجموعتي بيجو سيتروين وفيات كرايسلر رسمياً وقد نتج عن عملية الدمج هذه 12 علامة تجارية مختلفة، وقد أصر كلا الجانبين على عدم حدوث أي تخفيضات في الوظائف أو إغلاق للمصانع، واليوم قمنا بجمع السيارات التي يتم بيعها حالياً من العلامات التجارية التابعة لـ بيجو سيتروين وفيات كرايسلر.

الفا روميو

  • Giulia 
  • 4C 
  • Stelvio 
  • Giulietta 

كرايسلر

  • 300 
  • Pacifica
  • Voyager 

سيتروين

  • Berlingo 
  • C-Zero
  • C1 
  • C3 
  • C3 Aircross
  • C4 Cactus
  • C4 Spacetourer
  • C5 Aircross
  • E-Mehari

دودج

  • Challenger 
  • Charger 
  • Durango 
  • Grand Caravan
  • Journey 

DS

  • DS 3 Crossback
  • DS 7 Crossback

فيات

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  • 24 Spider
  • 500 
  • 500X 
  • 500L 
  • Panda 
  • Tipo 
  • Qubo 
  • Doblo 

جيب

  • Cherokee 
  • Compass 
  • Gladiator 
  • Grand Cherokee
  • Renegade 
  • Wrangler 

لانسيا

مازيراتي

  • Quattroporte
  • Levante 
  • Ghibli 
  • GranTurismo 

أوبل / فوكسهول

  • Astra 
  • Combo Life
  • Corsa 
  • Crossland X
  • Grandland X
  • Insignia 

بيجو

  • 108 
  • 208 
  • 2008 
  • 308 
  • 3008 
  • 508 
  • 5008 
  • Rifter 

رام

  • 1500 
  • 2500/3500
  • ProMaster 
  • ProMaster City
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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