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الخليج ٣٦٥ نت – اندمجت مجموعتي بيجو سيتروين وفيات كرايسلر رسمياً وقد نتج عن عملية الدمج هذه 12 علامة تجارية مختلفة، وقد أصر كلا الجانبين على عدم حدوث أي تخفيضات في الوظائف أو إغلاق للمصانع، واليوم قمنا بجمع السيارات التي يتم بيعها حالياً من العلامات التجارية التابعة لـ بيجو سيتروين وفيات كرايسلر.
الفا روميو
- Giulia
- 4C
- Stelvio
- Giulietta
كرايسلر
- 300
- Pacifica
- Voyager
سيتروين
- Berlingo
- C-Zero
- C1
- C3
- C3 Aircross
- C4 Cactus
- C4 Spacetourer
- C5 Aircross
- E-Mehari
دودج
- Challenger
- Charger
- Durango
- Grand Caravan
- Journey
DS
- DS 3 Crossback
- DS 7 Crossback
فيات
- 24 Spider
- 500
- 500X
- 500L
- Panda
- Tipo
- Qubo
- Doblo
جيب
- Cherokee
- Compass
- Gladiator
- Grand Cherokee
- Renegade
- Wrangler
لانسيا
مازيراتي
- Quattroporte
- Levante
- Ghibli
- GranTurismo
أوبل / فوكسهول
- Astra
- Combo Life
- Corsa
- Crossland X
- Grandland X
- Insignia
بيجو
- 108
- 208
- 2008
- 308
- 3008
- 508
- 5008
- Rifter
رام
- 1500
- 2500/3500
- ProMaster
- ProMaster City
كانت هذه تفاصيل خبر جميع السيارات التي تبيعها بيجو سيتروين وفيات كرايسلر بعد اندماجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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