كيا سيلتوس SUV قد تحصل على نسخة كهربائية بالكامل

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر تقرير من موقع Kia Blog يشير إلى أن العلامة الكورية عازمة على طرح نسخة كهربائية بالكامل لسيلتوس SUV للأسواق الآسيوية، والتي تحمل الاسم الكودي SP2 EV حاليا.

طبقا للتقرير، سيلتوس الكهربائية ستعتمد على بطارية 64 كيلوواط\س وسيبدأ إنتاجها في كوريا الجنوبية بداية من أغسطس 2020، مع التخطيط لطرح 10,000 نسخة فقط من السيارة للعام الأول، مع زيادة الرقم بقوة لاحقا عند التوسع في أسواق أخرى.

وقد دُشنت سيلتوس القياسية في صيف 2019 لتكون أول موديل كيا مطروح في الهند مع تحقيقه لرواج فوري هناك، كما تم تدشين النسخة العالمية في معرض لوس أنجلوس للسيارات في نوفمبر مع طرحها في الربيع القادم.

كيا لن تقوم بطرح سيلتوس الكهربائية في أوروبا أو أمريكا الشمالية حتى لا تخلق منافسة داخلية بينها وبينا كيا نيرو الكهربائية، والمزودة بنفس مولد الطاقة الكهربائي ببطارية 64 كيلوواط\س.