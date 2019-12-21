تأجيل موعد تدشين جينيسيس GV80 موديل 2020 مجددا

الخليج ٣٦٥ نت – تم تأجيل موعد تدشين جينيسيس GV80 موديل 2020 مرة أخرى إلى يناير هذه المرة حسب تقارير صحفية أخيرة، وقد ظهرت عدة صور للموديل هذا الشهر بدون تمويهات مع تسرب مواصفات المحركات كذلك.

وقد أشارت تقارير أن السبب هو أن محركات الديزل 3.0 لتر بستة سلندر لا تزال بحاجة لتراخيص بيئية في بعض الأسواق، وسيكون محرك الديزل هو أول مولد طاقة تنطلق به السيارة، قبل أن نرى محركين بتروليين لاحقا خلال شهر، الأول تيربو 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 300 حصان وعزم دوران 422 نيوتن.متر بتسارع إلى 100 كم\س في 6.9 ثانية.

المحرك الثاني V6 تيربو سعة 3.5 لتر سيكون الأعلى في المجال بقوة 375 حصان وعزم دوران 530 نيوتن.متر، ما سيسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 5.7 ثانية.

من المتوقع أن يبدأ سعر الكروس اوفر الفاخرة الجديدة من 49,137 دولار (184,000 ريال) مع قفز السعر إلى 69,296 دولار (259,000 ريال) للنسخة الأعلى في المجال.