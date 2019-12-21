“بالصور” شانجان المجدوعي تستعرض سياراتها لعام 2020 في معرض السيارات السعودي الدولي

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت شانجان المجدوعي للسيارات في معرض السيارات السعودي الدولي ثلاث سيارات لأول مرة موديلات ٢٠٢٠ وهي سيارة شانجان CS95 فيس ليفت الجديدة وكذلك CS35 بلس الجديدة بالاضافة الى شانجان ال سفن.

وتأتي شانجان CS95 بدفع رباعي وبتصميم جرئ وحديث بشكل جناح الفراشة مع جنوط مقاس 19 انش كاتمة للازعاج وعجلات موفرة للطاقة مع سقف بانورامي.

ومن الداخل تأتي بمقاعد جلد فاخرة ولوحة قيادة بتصميم حديث وبشاشة معلومات ترفهيه مقاس 12.3 انش مع 10 سماعات موزعه داخل السيارة وتأتي المقاعد الامامية بخاصية المساج وامكانية تعديل السائق ب٨ وضعيات وشاشة معلومات مقاس ١٠،٢٥من ناحية الامان فتأتي بوسائد امامية وجانبية متعددة مع نظام المساعدة على النزول من المنحدرات وكاميرات محيطية 360 درجة ومستشعرات امامية وخلفية للتنبيه من الاصطدام.

كما تأتي بمحرك 4 سلندر تيربو يولد قوة 233 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات وبعزم دوران ٣٦٠ نيوتن متراما سيارة شانجان CS35 بلس الجديدة فتأتي بتصميم انيق بشبك امامي نحيف ذو شقوق متعرجة ومصابيح LED.

من الداخل تأتي بمقاعد جلدية وعدادات رقمية 4 او 7 انش مع مكيف الكتروني بمنافذ خلفية وبشاشة نظام معلومات ترفيهي مقاس 10 انش ونظام صوتي من 6 سماعات موزعه ومثبت سرعة متكيف وكذلك وسائد امامية وجانبية ونظام مساعدة طلوع المرتفعات ونزولها ومانع انزلاق وكاميرا محيطية وسقف بانورامي.. كما تأتي بمحرك 1.4 لتر تيربو يولد قوة 156 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات وعزم دوران ٢٦٠ نيوتن متر.

أما شانجان ال سفن فتأتي بتصميم حديث مع مصابيح امامية واضواء نهارية LED امامية، من الداخل تأتي بتصميم عصري وحديث ينافس الطرازات الاخرى في فئتها مع شاشة معلومات ترفهيه لمسية مقاس 7 انش تدعم نظام البلوتوث والاتصال بالهواتف الذكية، بالاضافة الى كاميرا خلفية ووسائد هوائية امامية وانظمة المحافظة على الثبات ومستشعرات خلفية.

وتأتي بمحرك 1.5 لتر يولد قوة 105 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 5 سرعاتكما تستخدم جميع سيارات شانجان بنزين من نوع ٩١ بالاضافة الى ان شانجان المجدوعي استعرضت العديد من الطرازات الاخرى في الجناح مثل شانجان CS75 وايدو وايضاً البيك اب.

شانجان ال سفن 2020:

شانجان ايدو 2020:

Advertisements

شانجان CS35 بلس 2020:

شانجان CS75 2020:

شانجان CS95 2020: