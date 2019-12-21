“بالصور” جي ام سي الجميح تستعرض سياراتها الجديدة سييرا واكاديا ويوكن مون لايت 2020

الخليج ٣٦٥ نت – عرضت جي ام سي الجميح للسيارات في معرض السيارات السعودي الدولي بجدة مجموعة من سيارات جي ام سي موديلات 2020 منها جي ام سي يوكن الاصدار الخاص وسييرا واكاديا.

ويأتي يوكن 2020 الاصدار الخاص “مون لايت” خصيصاً للجميح للسيارات بشعار في المقدمة مميز واضافة حصرية لهذا الاصدار وبنفس المحرك EcoTec3 V-8 بسعة 5.3 ليتر مع قدرة 355 حصان بنظام كاميرا رؤية من الخلف ونظام المساعدة في الركن الأمامي والخلفي للسيارة مع مقاعد الصف الثاني القابلة للفتح والطي كهربائياً ومقاعد الصف الثالث القابلة للطي كهربائياً ويعمل تطبيق Android Auto و Apple Carplay.

كما تشمل انظمة الامان والسلامة في السيارات نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام الكبح الأمامي الأوتوماتيكي بسرعة منخفضة ونظام التنبيه عند تغيير المسار مع نظام التنبيه من المنطقة الجانبية العمياء.

أما جي ام سي اكاديا فتأتي بتصميم عصري محدث مع مصابيح LED وبمحرك 4 سلندر تيربو بناقل حركة من 9 سرعات يولد قوة 233 حصان، كما تضم السيارة اهم المميزات منها 2 مقاعد كهربائية وتشغيل عن بعد ونظام تحذير الخروج من المسار و وتحذير النقطة العمياء ومساعدة الركن الخلفي ونظام التذكير بوجود راكب في المقعد الخلفي كما تتوفر السيارة بـ 10 ألوان خارجية

بينما جي ام سي سييرا 2020 فتأتي بتصميم الشبك الأمامي الجديد والكبير والأكثر جرأة مع مصابيح LED بالإضافة إلى تصميم أطول لغطاء المحرك وعرض أكبر للجوانب. تتميّز المصدّات وأغطية المرايا والنوافذ الجانبية بلمسات الكروم و مصد خلفي مع درجة طرفية أكبرومن الخلف ياتي الباب الخلفي الأول من نوعه بتقنية MultiPro ومن الداخل تأتي بنظام معلومات وترفيه جي ام سي المميز ونظام Bose الصوتي الفاخر والشحن الاسلكي ونظام ابل كاربلاي واندرويد اوتو و كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة مع نظام مراقبة المسافة الأمامية ويتوفر نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف.

صور جي ام سي يوكن مون لايت 2020:

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صور جي ام سي اكاديا 2020:

صور جي ام سي سييرا 2020: