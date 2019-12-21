“بالصور” وينجل 7 بيك أب تنطلق في معرض السيارات السعودي الدولي

الخليج ٣٦٥ نت – شاركت شركة توزيع وتسويق السيارات (وكيل سيارات جريت وول في المملكة) في معرض السيارات الدولي بمركز الحارثي للمعارض بجدة، حيث أطلقت الطراز الجديد من ونجل سيارات النقل الخفيف ، ونجل 7 ذات جيل جديد من محركات الديزل بسعة 2.0 لتر تيربو وقوة 143 حصان مزود بناقل حركة يدوي ذو 6 سرعات ونظام قيادة دفع رباعي أو دفع خلفي حسب الفئة.

تميّز ونجل 7 عن بقية طرازات ونجل الحالية بتصميم خارجي شرس، أضواء أمامية LED نهارية مدمجة بتصميم الكرستال الألماسي مدعم بشبك تهوية وصدام يشبه وجه الأسد. بالإضافة إلى ديكور وتجهيزات داخلية عالية الجودة و مريحة مثل وجود شاشة ترفيهية 9 بوصة ومقاعد قابلة للتعديل كهربائياً.

أما بالنسبة لخواص الأمان والسلامة، فتمتاز السيارة بهيكل متين وتوفر 6 وسائد هوائية مزودة بكاميرا خلفية و رادار خلفي ، وأنظمة الأمان الذكية مثل نظام الثبات الإلكتروني الجيل التاسع من بوش، نظام التحكم في السرعة، نظام مراقبة ضغط الإطارات وغيرها مما يجعلها السيارة المثالية للحياة العملية.

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