ناشيونال موتورز تنظم اختبار قيادة لـ"إيجل 580"

كتب: باسل الحلواني

نظمت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة إيجل في مصر، اختبار قيادة للسيارة إيجل 580، بهدف إتاحة الفرصة للعملاء للتعرف عن قرب على إمكانيات السيارة.

ويمتد اختبار القيادة من اليوم الجمعة، حتى

مساء غداً السبت، بفرع الشركة بمنطقة المهندسين.

وكانت "ناشيونال موتورز"، قد أعلنت مؤخراً، عن تقديم دعم للعملاء الراغبين في شراء "إيجل 580"، بالتعاون مع الشركة الصينية

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الأم، عن طريق عرض "كاش باك"، بقيمة 15 ألف جنيها على السيارة، بدءاً من15ديسمبر الجاري، ولمدة شهر أوحتي نفاد الكمية.

وبموجب العرض تمنح الشركة شيكاً مصرفياً، لعملاء إيجل 580، بقيمة 15 ألف جنيهاً، وذلك بعد الانتهاء من ترخيص السيارة المشتراة، شرط تقديم الرخصة.