كتب: باسل الحلواني
طرحت المجموعة الباڤارية للسيارات، وكيل BMW في مصر، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X7 رسمياً، والتي جاءت بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، مع ضمان ممتد لعامين.
وتقف السيارة على عجلات رياضية قياس ٢١ بوصة، وزودت بفتحة سقف بانورامية،ومصابيح أمامية ليزر، مع تجهيزات داخلية مميزة، أبرزها شاشة تحكم تعمل باللمس قياس ١٢.٣ بوصة، مكيف هواء خماسي المناطق.
وتقدم السيارة الجديدة تقدم تحت أسم M50i، وتحمل محركاً تربو مزدوج من ٨ سلندر سعة ٤٤٠٠
تتسارع سيارة BMW المزودة بنظام الدفع الرباعي الدائم من الثبات حتي ١٠٠ كم/س خلال ٤.٧ ثانية، تستهلك في المتوسط بين ٩.٤ و ١١.٦ لتر لكل ١٠٠ كم، وتصل لسرعة قصوى ٢٥٠ كم/س.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل "بي إم دبليو" يكشف عن أسعار X7 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.