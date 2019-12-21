وكيل "بي إم دبليو" يكشف عن أسعار X7

كتب: باسل الحلواني

طرحت المجموعة الباڤارية للسيارات، وكيل BMW في مصر، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات X7 رسمياً، والتي جاءت بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، مع ضمان ممتد لعامين.

وتقف السيارة على عجلات رياضية قياس ٢١ بوصة، وزودت بفتحة سقف بانورامية،

ومصابيح أمامية ليزر، مع تجهيزات داخلية مميزة، أبرزها شاشة تحكم تعمل باللمس قياس ١٢.٣ بوصة، مكيف هواء خماسي المناطق.

وتقدم السيارة الجديدة تقدم تحت أسم M50i، وتحمل محركاً تربو مزدوج من ٨ سلندر سعة ٤٤٠٠

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سي سي بقوة ٥٣٠ حصان، مع عزم أقصى ٧٥٠ نيوتن متر بين ١٨٠٠ و ٤٦٠٠ لفة فى الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ٨ سرعات.

تتسارع سيارة BMW المزودة بنظام الدفع الرباعي الدائم من الثبات حتي ١٠٠ كم/س خلال ٤.٧ ثانية، تستهلك في المتوسط بين ٩.٤ و ١١.٦ لتر لكل ١٠٠ كم، وتصل لسرعة قصوى ٢٥٠ كم/س.