لامبورجيني LM002 تتحول افتراضياً إلى سيارة سفاري سداسية الدفع

الخليج ٣٦٥ نت – لامبورجيني LM002 هي واحدة من أندر وأفضل سيارات العلامة الإيطالية، مع صنع 328 نسخة فقط منها، أي نصف نسخ لامبورجيني ميورا المحبوبة، والآن قام أحدهم برسم صورة افتراضية لما ستكون عليه السيارة عند تزويدها بالدفع السداسي.

ويعني هذا بالطبع ست عجلات وإطالة الصندوق الخلفي وإضافة محور آخر، وإذا نظرنا للصندوق نفسه فسنرى تمديدا للمقصورة ووضع مقعدين إضافيين باتجاه خلفية السيارة.. وهي مقاعد فاخرة من نفس المواد التي يستخدمها Raging Bull في سيارتها الوعرة، والنتيجة هي تحول الصندوق الخلفي لمقصورة استرخاء مصغرة.

Advertisements

كما نرى الزخرفات الخشبية في كل مكان، وبشكل عام النتيجة هي لامبورجيني LM002 “سفاري” معدلة بشكل مثير، ولكن تظل تعديلات نظرية بالطبع.

ولكن رأينا مؤخرا محاولات متعددة لتحويل سيارات كلاسيكية لمركبات دفع سداسي فمن يدري، قد نرى منافسة قوية قادمة لمرسيدس مايباخ G650 Launaulet قريبا.