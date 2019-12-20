مراهقان يفشلان في سرقة سيارة لكونها بجير يدوي!

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت قصة من كندا عن شابين حاولا سرقة سيارة رجل في مدينة تورونتو مع تهديده بالمسدس وأخذ المفاتيح منه بالقوة، ولكن بعد دخول السيارة اكتشفوا أن تشغيلها سيكون أعقد مما توقعوا لاعتمادها على جير يدوي.

وأشارت التقارير الكندية أن الشابين هاجما الرجل من الوراء ووضعوا مسدس على جسده للتهديد وأخذوا المفاتيح والهاتف وبعض النقود وعادوا للسيارة للهروب من المكان، ولكن كونهم مراهقين لم يجربوا القيادة بالجير اليدوي في حياتهم، نجت السيارة من محاولة السرقة.

اضطر المراهقان بعمر 15 و17 عاما لمغادرة السيارة والهروب منها قبل عثور الشرطة عليهم لاحقا والقبض عليه بعدة تهم، مع مواجتهم لسخرية عامة من الإعلام والمجتمع الكندي.