ألمانيا لن تسمح بقيادة تيسلا سايبرتراك في أوروبا

الخليج ٣٦٥ نت – عبّر مئات الآلاف من المستهلكين بالفعل عن اهتمامهم بشراء تيسلا سايبرتراك في أمريكا وعدة أسواق عالمية كما هو واضح من الحجوزات المبكرة على البيك اب، ولكن يبدو أن البيك اب لن تكون قانونية للطرق في أوروبا، على الأقل في وضعها الحالي.

هذه المرة، السلطات الألمانية نفسها صرحت أن جسد السيارة “صلب للغاية” ولا يوفر حماية كافية للركاب، وقد يبدو هذا غريبا للوهلة الأولى ولكن بعض المرونة في الجسد توفر حماية ضرورية بفضل امتصاصه لطاقة الاصطدام، ما يعني حماية أفضل للركاب والأهم من ذلك، حماية للمشاة في الحوادث.

من المعروف أن أوروبا تضع قيودا إضافية على سلامة السيارات مقارنة بالأسواق الأخرى، ويتوقع الخبراء إجراء تيسلا لبعض التعديلات الجذرية لهيكلة البيك اب إذا أردت بيعها هناك.. لذا توقعوا نسخة أوروبية مختلفة بشكل حقيقي عن النسخة العالمية.

وفي حالة بيع سايبرتراك على أنها بيك اب خفيفة فمن المتوقع أن تأخذ تصريحات قانونية بشكل سهل في الولايات المتحدة ومعظم أسواق العالم بدون كل شروط السلامة التي تفرضها أوروبا.