مرسيدس AMG قد تجبر على إيقاف سياراتها الأكثر قوة

الخليج ٣٦٥ نت – أصبحنا الآن نعلم حقيقة أن مرسيدس AMG لديها خطط لتطوير إصدارات بأداء عالي من B-Class وEQC، وفي هذه الأثناء، ترغب AMG في تزويد جميع موديلاتها بالكهرباء بدءً من عام 2021، لأن هذا هو ما يطلبه العملاء، ومع ذلك، يمكن لهذه الخطة أن تتغير لأن معايير الانبعاثات الأوروبية الأكثر صرامة قد تجبرها على ذلك.

كشف تقرير حديث لصحيفة “فاينانشيال تايمز” عن مشاكل دايملر المحتملة فيما يتعلق بمعايير الانبعاثات من الاتحاد الأوروبي، ووفقاً للتقرير، فإن شركة صناعة السيارات العملاقة ترغب في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية التي تبلغ 138 جرام لكل كيلومتر إلى حوالي 100 جرام لكل كيلومتر، وهذا قد يعني أن موديلاتها الأكثر قوة وتلويثاً قد يتم الاستغناء عنها.

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وبنظرة سريعة على سوق السيارات الأوروبية، نلاحظ أن حوالي 35% من السيارات الجديدة التي يتم بيعها هي سيارات SUV أكثر تلويثاً بشكل عام، ووفقاً لمصادر لم تعلن عن اسمها، فيمكن أن تجبر أذواق عملاء AMG الشركة أن تقلص عدد منتجاتها بنسبة 75% حسب العديد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة.

ووفقاً للتقرير، فإن فورد ومازدا وغيرها من شركات السيارات تواجه صعوبات أيضاً في الامتثال للوائح الجديدة في أوروبا، حيث تدرس شركة صناعة السيارات اليابانية وقف إرسال بعض إصداراتها الأقل شعبية مثل MX-5 مياتا.