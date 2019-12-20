سيارات هيونداي وكيا ستصمّم باستخدام الواقع الافتراضي!

الخليج ٣٦٥ نت – تقنيات الواقع الافتراضي (VR) لم تُطور فقط لجعل ألعاب الفيديو أكثر مغامرة، حيث بدأت شركات صناعة السيارات في تطوير استخدام تطبيقات VR في عملية تصميم السيارات، وقد أصبحت فورد واحدة من أوائل شركات صناعة السيارات تبنياً لهذه التقنية، والآن تريد شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي وكيا الانضمام إليها، حيث أطلقت الشركتان أداة تصميم VR جديدة في مقرهما.

يذكر أن هيونداي وكيا تتوقعان أن تقلل التقنية مرات تطوير السيارة بنسبة 20%، وتخفيض تكاليف التطوير السنوية بنسبة 15%، وتساهم أيضاً في تحسين جودة التصميم الشاملة.

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يسمح النظام لما يصل إلى 20 مصمماً ومهندساً بدراسة التصميم تقريباً في وقت واحد، وقد يكون له تأثير كبير على سير العمل في المستقبل، فعلى سبيل المثال، باستخدام VR، سيتمكن المصممون من هيونداي وكيا مراجعة تصميم السيارات الاختبارية في وقت مبكر من عملية التطوير بطريقة أكثر كفاءة.

وفي المستقبل، تأمل هيونداي وكيا أن تسمع هذه التقنيات للموظفين في مراكز التصميم بأوروبا وأمريكا والصين والهند بالتعاون معاً عن بُعد مع مركز التصميم الكوري في الوقت الفعلي، والجدير بالذكر أن هيونداي استخدمت نظام التصميم لأول مرة أثناء تقييمها لتصميم الشاحنة الثقيلة HDC-6 NEPTUNE Concept Class 8، والتي تم عرضها في معرض أمريكا الشمالية للسيارات التجارية لعام 2019 في أكتوبر الماضي، ومن المرجح أن يُستخدم في سيارات أخرى مثل الجيل التالي من هيونداي إلنترا.