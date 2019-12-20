سيارة لوسيد اير تقترب من الوصول للأسواق بدعم المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – ها هو حلم لوسيد موتورز ببناء أول سياراتها الكهربائية يقترب خطوة أكثر نحو أن يصبح حقيقة واقعة بعد استثمار المملكة فيها، حيث أعلنت الشركة عن تشغيل نموذج أولي هندسي تجريبي من سيارة آير الكهربائية، وتقول الشركة أنه قريب للإنتاج بنسبة 95%.

يشترك النموذج الأولي التجريبي في العديد من دلائل التصميم من ألفا السابقة إلا أنها مطورة، حيث قال الرئيس التنفيذي إنه يجسد جميع أوجه التقدم التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في تقنيات البطارية.

يذكر أن النموذج الأولي التجريبي الهندسي تم بناؤه في مقر الشركة في وادي السيليكون وليس في مصنع المستقبل في لوسيد موتورز بولاية أريزونا، وهذا أمر غير عادي بالنظر إلى أن هيكل السيارة بني أيضاً في المقر الرئيسي.

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من جانبها قالت الشركة أن هذا القرار ساعدها في التحكم في الجودة وفقاً لمعايير صارمة، وفي الوقت نفسه ليتعلم موظفو مصنع أريزونا البناء في مقر الشركة حتى يتمكنوا من العودة وتبادل المعرفة مع فرق منشأة التصنيع، وتقول الشركة أن الإنتاج ليس بعيداً، حيث من المتوقع أن يبدأ المصنع في بناء السيارات في أواخر عام 2020، وحتى ذلك الحين، سيتم اختبار النموذج الأولي بشكل مكثف.